После снятия первых ограничений оборот мелких магазинов в России вырос на 10%

Люди бросились покупать стройматериалы и товары для отдыха, а также начали лечить зубы

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В России за неделю с 11 по 17 мая, когда отдельные регионы начали снимать карантинные ограничения, оборот торговых точек малого и среднего бизнеса вырос на 10 процентных пунктов по сравнению с предыдущей неделей. По данным аналитиков IT-компании "Эвотор", он 60% от докризисного показателя.

Активнее всего росла выручка магазинов непродовольственных товаров, предприятий сферы услуг, дантистов. Оборот магазинов стройматериалов, автомобильных товаров и товаров для отдыха превысил докризисный уровень, говорится в обзоре.

Аналитики использовали данные онлайн-касс "Эвотор", которых по всей России более 650 000. Они сравнивали среднедневное количество онлайн-касс, пробивающих от 1 чека в день, за неделю и среднедневной оборот по этим кассам за неделю. Показатели двух последних недель - с 4 по 10 мая и с 11 по 17 мая - сравнивались с данными за докризисную неделю со 2 по 8 марта.

В частности, в ряде регионов после снятия части ограничений обороты стоматологических клиник выросли до 46,8% (+13,3 п.п.), салонов красоты - до 31,4% (+7,7 п.п.), химчисток - до 56,4% (+20,1 п.п.), домов быта - до 54,8% (+15 п.п.), магазинов косметики - до 38,4% (+12,7 п.п.), одежды - до 33,1% (+12,2 п.п.), обуви - до 33,5% (+10,3 п.п.), ювелирных магазинов - до 29,6% (+8,8 п.п.).

Несмотря на пандемию, оборот некоторых сегментов малого бизнеса на прошлой неделе превысил докризисный уровень (показатели за 2-8 марта): в мае в связи с потеплением и началом дачного сезона традиционно растут продажи товаров для ремонта, а также автотоваров и товаров для отдыха.

В частности, выручка магазинов стройматериалов на 25% превысила показатели начала марта, магазинов снаряжения для активных видов отдыха - на 13,5%. Оборот магазинов освещения, инструментов, товаров для животных, автотоваров на несколько процентов превысил докризисные показатели.

Пивные магазины после роста выручки на майских праздниках (с 27 апреля по 3 мая - на 3%, 4-10 мая - на 4%) вернулись к докризисному уровню. Обороты табачных киосков выросли до 95,3% (+7,7 п.п.).

С 12 мая в связи с частичным смягчением ограничений для бизнеса доля работающих торговых точек МСП составила 57,5% от начала марта (+6,1 п.п. за неделю).

Самый высокий прирост вновь заработавших торговых точек малого и среднего бизнеса был зафиксирован в Ленинградской области, Ямало-Ненецком округе и Кировской области. Так, в Ленинградской области доля активных предприятий МСБ выросла до 77,2% (+17,9 п.п.). Торговый оборот малого бизнеса в регионе почти достиг докризисного уровня - 91% (+11,8 п.п.).

В Москве доля работающих предприятий на неделе достигла 30,5% от докризисной (+4,1 п.п. за неделю). Торговый оборот столичного МСБ вырос до 30,4% (+9 п.п.).

В Петербурге доля работающих торговых точек малого бизнеса выросла до 40% (+4 п.п.). Торговый оборот увеличился до 42,6% (+9,4 п.п.).