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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:25Заразились
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В Кировской области откроют парикмахерские, в Нижегородской области разрешили гулять по два часа

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Некоторые регионы Приволжского федерального округа продолжают переход к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

Так, на сайте правительства Кировской области со ссылкой на губернатора Игоря Васильева сообщается, что при условии строгого соблюдения санитарных норм и противоэпидемиологических мероприятий, по предварительной записи смогут возобновить работу парикмахерские и салоны красоты. Кроме того, откроются фитнес-центры, но только для индивидуальных занятий с тренером.

"Будет обязательной бесконтактная термометрия посетителей, соблюдение дистанцирования и масочного режима персоналом. Обращаю внимание, что снятие ограничений не коснется тех муниципальных образований, где продолжается прирост числа заболевших коронавирусом - это город Вятские Поляны, Вятскополянский и Малмыжский районы", - уточнил Васильев.

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Он отметил, что Кировскую область "отличает большая протяженность, поэтому важно избирательно подходить к снятию ограничений, учитывать ситуацию на каждой конкретной территории, в каждом муниципальном образовании".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин написал в инстаграме, что на первом этапе снятия ограничений в регионе "полностью сохраняется самоизоляция", однако увеличивается "радиус и продолжительность прогулок (до 1 км от места жительства и два часа в сутки)". Ранее нижегородцам разрешено было гулять лишь час и в 300 метрах от дома.

"Могут открыться объекты розничной торговли с отдельным входом и площадью зала до 400 м (без примерки!), разрешаются пробежки и занятия спортом до двух часов в день в спортивной экипировке, в компании не более двух человек и при соблюдении расстояния между занимающимися не менее 5 м. По решению муниципалитетов можно открыть детсады", - написал Никитин.

По его словам, салоны красоты и парикмахерские откроются со второго этапа снятия ограничений, "но переход к нему может случиться не скоро". Тем представителям бьюти-индустрии, которые хотели бы работать уже сейчас, необходимо использовать в помещениях видеокамеры.

В Пермском крае внесено уточнение по передвижению жителей внутри региона: рекомендуется использовать личный транспорт, сообщается на сайте администрации губернатора и правительства региона во вторник.

При этом необходимо носить маски не только в общественных местах, но и на работе. Кроме того, организации при оказании услуг должны контролировать, чтобы их клиенты использования средства индивидуальной защиты, а также соблюдали нормы социального дистанцирования, в частности, в торговых залах.

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В Башкирии возобновляются спортивные мероприятия. Так, 23 мая в Уфе состоится конноспортивный турнир "Терра Башкирия" с участием наездников из четырех районов республики, сообщается на сайте ипподрома "Акбузат". Отмечается, что мероприятие будет проходить "в режиме повышенной готовности и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм".

В Ульяновской области разработана программа поэтапного выхода учреждений культуры из режима самоизоляции, сообщила в соцсети министр культуры и искусства региона Евгения Сидорова. "С 19 мая свои двери для единичных посетителей откроют музеи. 20 мая возобновится индивидуальное обслуживание читателей библиотек. С 25 мая для единичных посетителей будут открыты архивы", - написала министр.

Также в Ульяновске возобновляют работу музеи Ленинского мемориала, но только по предварительной записи, сообщает пресс-служба учреждения культуры в своей группе в соцсети. Будут доступны квартира-музей семьи Ульяновых, Дом-музей В.И. Ленина, выставочный павильон "Гараж СССР". Посетители должны быть в маске и в своих перчатках.

Ранее сообщалось, что с понедельника в Татарстане и Оренбуржье начинают работать библиотеки.

Между тем, в ряде регионов, напротив, власти задумались над ужесточением ограничений в связи с тем, что жители халатно относятся к режиму самоизоляции.

Хроника коронавируса. Май.

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Число жертв коронавируса в мире превысило 318 тысяч человек. Излечились более 1,86 миллиона человек.
Хроника 09 января – 19 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Кировская область Башкирия Ульяновская область Пермский край Нижегородская область

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