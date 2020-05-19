Число выявленных в РФ случаев коронавируса вплотную приблизилось к 300 тысячам

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В России за сутки выявлены 9263 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперштаб.

Четвертые сутки прирост не превышает отметки в 10 тысяч, суточный темп прироста во вторник составил +3,19%.

Количество зараженных за все время в стране достигло 299 941. Россия по-прежнему на втором месте в мире по этому показателю (данные Университета Джонса Хопкинса): в США число диагнозов перевалило через 1,5 млн, а на третье место вышла Бразилия с 255,3 тыс., обогнав Великобританию (246,9 тыс.). Суточный прирост Бразилии составляет 14,2 тыс. за последние сутки.

В Москве зарегистрировано 3545 новых заболевших за сутки, таким образом, общее число диагнозов в столице выросло во вторник до 149 607.

В Подмосковье за сутки 898 новых случаев COVID-19, в Петербурге - 453, в Нижегородской области - 260. В Дагестане, который накануне стал предметом отдельного совещания, 93 новых зараженных.

Скончались за последние сутки 115 человек, за весь период пандемии - 2837 человек.

Выздоровели за все время и выписаны 76 130 пациентов, в том числе 5921 за последние 24 часа.