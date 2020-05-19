Жителям НАО не понравилась идея о слиянии с Архангельской областью

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Рабочая группа Ненецкого автономного округа отмечает крайне негативное отношение жителей региона к предложению окончательно объединиться с Архангельской областью. Об этом сообщила пресс-служба администрации НАО.

В группе пока собирают предложения по этому вопросу. Также члены группы обращают внимание, в ней не хватает профильных специалистов - экономистов, юристов и финансистов, отметили чиновники.

Среди предложений, поступивших группе, есть одно о еще более значимом укрупнении региона. Директор Ненецкого профессионального училища Галина Медведева предложила вместо объединения НАО и Поморья создать особую арктическую экономическую зону, в состав которой, помимо уже названных регионов, вошла бы и республика Коми. Получившееся образование смогло бы конкурировать с Мурманской областью, считает она.

В группе также напомнили, что сейчас отношения между НАО и Архангельской областью регулируются договором и многие жители региона предлагают продолжить отношения с соседями именно в таком формате.

13 мая врио губернаторов Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединения. В сентябре по этому вопросу должен пройти референдум. Пока же в каждом регионе была создана рабочая группа, которая занялась сбором предложений от людей по вопросам объединения. На основе этих инициатив они должны подготовить проект соглашения об объединении.

Сейчас НАО с административной точки зрения является и самостоятельным регионом, и одновременно частью Архангельской области. Губернатор Архангельской области вносит президенту предложения по кандидатам в главы НАО.