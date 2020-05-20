В Ленобласти в общежитии 12 мигрантов заразились коронавирусом

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В общежитии в промзоне "Горелово" в Ленинградской области у 12 мигрантов подтвердилось заражение коронавирусом. В пресс-службе регионального правительства допустили, что подтвержденных случаев может быть и больше.

Всего в Ленобласти, по данным на 19 мая, было подтверждено 2133 случаев коронавирусной инфекции.

В апреле в регионе очаг коронавируса выявили в нелегальном общежитии в Новосергиевке. Сообщалось, что там заразились 123 иностранца. Для их лечения там оборудовали полевой госпиталь. После выписки все мигранты покинули регион.

На собственника общежития завели уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в хостеле. Он был арестован.