Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:50Заразились
на 11.05В России 221 344+11 656В мире 4 101 699+77 690

Губернатор Ленинградской области переболел коронавирусом

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко болел коронавирусом, но уже работает, сообщила пресс-служба правительства региона.

Там отметили, что это подтвердил сам Дрозденко, но с 5 мая губернатор присутствует на рабочем месте.

Александр Дрозденко в интервью региональному телеканалу "ЛенТВ24" сообщил, что почувствовал недомогание через несколько дней после того, как узнал о заболевших COVID-19 коллегах из правительства области. У него повысилась температура, и он вызвал врача.

В РоссииСотрудники правительства Ленинградской области заболели COVID-19Читать подробнее

У него взяли анализы, но Дрозденко отказался от госпитализации. Медики взяли с него расписку об отказе от госпитализации и выдали лекарства.

"Слабость была страшная, футболки по две-три штуки менял в день. (...) На пятый день мне врачи сказали: поздравляем, вам удалось пройти пока без осложнений на легкие, легкие у вас чистые (...) На 11-й день у меня взяли анализы по ковиду, и ковид уже не показал у меня ни в горле, ни в носу наличия (инфекции)", - отметил губернатор.

По словам главы региона, он до сих пор чувствует слабость и утомляемость, "пока прежнее состояние не вернулось".

Он добавил, что в правительстве области заболели COVID-19 несколько человек, в том числе его заместители.

После того как инфекцию выявили у двух сотрудников правительства Ленинградской област, контактные чиновники, в том числе Дрозденко, перешли на дистанционную работу. 5 мая Дрозденко вернулся к прежнему режиму работы. Кроме того, вице-губернатор области по социальным вопросам Николай Емельянов с конца апреля находится на больничном.

Ленинградская область коронавирус

Новости по теме

Новости

Врачи отметили положительную динамику в состоянии здоровья Мишустина

Бомбардировщик США выполнил полет у западных рубежей России

В кабмине РФ назвали условия открытия российских курортов для туристов этим летом

В кабмине РФ назвали условия открытия российских курортов для туристов этим летом

Животных в скандальном приюте Якутска убили удушающим препаратом

Животных в скандальном приюте Якутска убили удушающим препаратом

В России отметили активизацию преступности в интернете из-за ситуации с COVID-19

Путин в понедельник выступит с обращением к гражданам

Правительство до 20 мая представит президенту РФ предложения по полевым госпиталям

Обязанности главы Ставрополя будет исполнять руководитель крупнейшего района города

Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев

Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев

Путин поручил к 1 июня представить план по восстановлению доходов населения

Путин поручил к 1 июня представить план по восстановлению доходов населения
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');