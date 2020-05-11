Губернатор Ленинградской области переболел коронавирусом

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко болел коронавирусом, но уже работает, сообщила пресс-служба правительства региона.

Там отметили, что это подтвердил сам Дрозденко, но с 5 мая губернатор присутствует на рабочем месте.

Александр Дрозденко в интервью региональному телеканалу "ЛенТВ24" сообщил, что почувствовал недомогание через несколько дней после того, как узнал о заболевших COVID-19 коллегах из правительства области. У него повысилась температура, и он вызвал врача.

У него взяли анализы, но Дрозденко отказался от госпитализации. Медики взяли с него расписку об отказе от госпитализации и выдали лекарства.

"Слабость была страшная, футболки по две-три штуки менял в день. (...) На пятый день мне врачи сказали: поздравляем, вам удалось пройти пока без осложнений на легкие, легкие у вас чистые (...) На 11-й день у меня взяли анализы по ковиду, и ковид уже не показал у меня ни в горле, ни в носу наличия (инфекции)", - отметил губернатор.

По словам главы региона, он до сих пор чувствует слабость и утомляемость, "пока прежнее состояние не вернулось".

Он добавил, что в правительстве области заболели COVID-19 несколько человек, в том числе его заместители.

После того как инфекцию выявили у двух сотрудников правительства Ленинградской област, контактные чиновники, в том числе Дрозденко, перешли на дистанционную работу. 5 мая Дрозденко вернулся к прежнему режиму работы. Кроме того, вице-губернатор области по социальным вопросам Николай Емельянов с конца апреля находится на больничном.