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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:49

Матвиенко заявила, что Путин поднял Россию с колен и должен иметь право снова стать президентом

Матвиенко заявила, что Путин поднял Россию с колен и должен иметь право снова стать президентом
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что президент РФ Владимир Путин многое сделал для страны и должен иметь право снова баллотироваться на пост главы государства.

"Владимир Владимирович должен иметь право пойти на новые всенародные конкурентные выборы. Воспользуется он этим правом в 2024 году или нет, решать, конечно, ему. Но сама возможность участвовать в выборах у него должна быть. А у граждан должно быть право выбора", - сказала Матвиенко в среду на заседании Совета Федерации при обсуждении закона о поправке к Конституции.

Одна из поправок позволила бы Путину снова баллотироваться в президенты РФ в 2024 году.

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"Такое решение позволит обеспечить проведение эффективного государственного управления в ближайшие годы и обесценит любые спекуляции насчет преемника, возможности смены конфигурации властных институтов в нашей стране и многое другое", - заявила Матвиенко.

"Мы должны отдать должное тому, что было сделано в развитии страны Владимиром Владимировичем Путиным за последние 20 лет, - добавила председатель Совета Федерации. - Он поднял, можно сказать, страну с колен, обеспечил поступательное развитие разрушившейся в то время экономики, воссоздал боеспособную эффективную армию, вернул России ее роль на международной арене. А главное, мне кажется, - вернул стране и ее гражданам достоинство. Сегодня наш президент признан в мире одним из ведущих мировых лидеров, и это факт".

"Кстати, хочу сказать, что после вчерашней новости (о получении Путиным права выдвигаться в президенты в 2024 году) и падение цен на нефть приостановилось, и несколько стабилизировалась ситуация на фондовых рынках", - заявила Матвиенко.

"Принимая во внимание масштаб задач, которые стоят перед Россией сегодня, сложную ситуацию в целом в глобальной экономике, непростую международную обстановку, нам жизненно необходимо сохранить внутриполитическую стабильность и предсказуемость. Это важно для бизнеса, инвесторов, для наших зарубежных партнеров", - сказала Матвиенко, комментируя эту поправку.

Хроника 15 января – 11 марта 2020 годаИзменение Конституции
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