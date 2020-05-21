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Зюганов заявил, что ожидает проведения парада Победы 24 июня

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ожидает, что парад к 75-летию Победы пройдет 24 июня, и считает недопустимым размещение к этому дню драпировки на мавзолее Владимира Ленина.

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"Похоже, что 24 июня, в годовщину Парада Победы (1945 года - ИФ), собираются провести парад на Красной площади. Мы это только приветствуем, но настаиваем на том, чтобы никакой маскировки и драпировки на Мавзолее не было", - сказал Зюганов в четверг "Интерфаксу".

По его словам, декорации на мавзолее отгораживают праздник от тех, "кто прошел на парадах 7 ноября 1941 года и 24 июня 1945 года".

Зюганов также высказал мнение, что "Сталинграду должно было возвращено его историческое имя". Лидер КПРФ отметил, что, например, "во Франции в честь Сталинграда названо более 150 объектов".

В середине апреля президент России Владимир Путин объявил о переносе традиционного для 9 мая парада Победы на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса.

Геннадий Зюганов парад Победы

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