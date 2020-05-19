Россиян предупредили о фейковых сайтах Госуслуг по выплате детских пособий

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Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Мошенники начали регистрировать поддельные интернет-сайты, имитирующие портал Госуслуг и посвященные якобы выплате новых пособий для семей с детьми, предупредили в пресс-службе МВД России.

"Сайты имитируют портал госуслуг, на котором родители должны подать заявку на пособие. Некоторые ресурсы предлагают проверить, положена ли гражданину выплата. При этом мошенники часто используют рассылки", - говорится в публикации ведомства в соцсети Инстаграм.

Там отметили, что в названиях фейковых сайтов часто встречаются слова gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie.

"Приемы мошенников разнообразны: на некоторых сайтах похищают логин и пароль для входа на сайт Госуслуг, где-то просят ввести данные банковской карты", - сообщили в пресс-службе.

По данным министерства, в некоторых случаях "для усыпления бдительности" мошенники действительно перенаправляют человека с поддельного сайта на настоящий сайт Госуслуг, чтобы человек "привык пользоваться фейковым порталом, а потом похищают данные".

В МВД России напомнили, что для подачи заявки на выплату детского пособия необходимо перейти на официальный Портал госуслуг по адресу gosuslugi.ru.

"Внимательно проверяйте адресную строку браузера. Не вводите данные банковской карты "для проверки информации" и не платите никаких комиссий "за перевод пособия на счет", - призвали в полиции.

Услуга по дистанционному оформлению через портал госуслуг заявки на получение единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей была запущена в кратчайшие сроки после подписания 11 мая президентом РФ Владимиром Путиным поправок в указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми, в соответствии с которым единовременная выплата будет производиться с 1 июня.

Деньги можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 15 лет, имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком 16-летнего возраста до 1 июля 2020 года). Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября 2020 года.