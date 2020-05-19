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Россиян предупредили о фейковых сайтах Госуслуг по выплате детских пособий

Россиян предупредили о фейковых сайтах Госуслуг по выплате детских пособий
Фото: Vostock-photo

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Мошенники начали регистрировать поддельные интернет-сайты, имитирующие портал Госуслуг и посвященные якобы выплате новых пособий для семей с детьми, предупредили в пресс-службе МВД России.

"Сайты имитируют портал госуслуг, на котором родители должны подать заявку на пособие. Некоторые ресурсы предлагают проверить, положена ли гражданину выплата. При этом мошенники часто используют рассылки", - говорится в публикации ведомства в соцсети Инстаграм.

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Там отметили, что в названиях фейковых сайтов часто встречаются слова gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie.

"Приемы мошенников разнообразны: на некоторых сайтах похищают логин и пароль для входа на сайт Госуслуг, где-то просят ввести данные банковской карты", - сообщили в пресс-службе.

По данным министерства, в некоторых случаях "для усыпления бдительности" мошенники действительно перенаправляют человека с поддельного сайта на настоящий сайт Госуслуг, чтобы человек "привык пользоваться фейковым порталом, а потом похищают данные".

В МВД России напомнили, что для подачи заявки на выплату детского пособия необходимо перейти на официальный Портал госуслуг по адресу gosuslugi.ru.

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"Внимательно проверяйте адресную строку браузера. Не вводите данные банковской карты "для проверки информации" и не платите никаких комиссий "за перевод пособия на счет", - призвали в полиции.

Услуга по дистанционному оформлению через портал госуслуг заявки на получение единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей была запущена в кратчайшие сроки после подписания 11 мая президентом РФ Владимиром Путиным поправок в указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми, в соответствии с которым единовременная выплата будет производиться с 1 июня.

Деньги можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 15 лет, имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком 16-летнего возраста до 1 июля 2020 года). Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября 2020 года.

МВД РФ

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