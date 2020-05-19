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Путин похвалил работу портала госуслуг в плане приема заявлений на детские выплаты

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отметил исправную работу портала госуслуг, ставшего особенно востребованным после введения выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет.

На совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы российский лидер отметил, что за выплатами на детей через Госуслуги обратились 99% заявителей.

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"И только 1% пришёл в отделения ПФР", - сказал Путин.

13 мая президент критиковал портал из-за произошедшего сбоя в работе.

Тогда в Минкомсвязи сообщили, что Единый портал государственных услуг работал с перебоями в связи с рекордным количеством обращений для получения этого пособия, из-за чего пришлось вводить дополнительные мощности. Там тогда отметили, что в настоящее время работа портала стабилизируется.

Денежные средства можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста до 1 июля 2020 года). Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября 2020 года.

Владимир Путин Госуслуги

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