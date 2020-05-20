В России из 165 тыс. коронавирусных коек пока заняты менее 100 тыс.

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В России развернуто 164 400 инфекционных коек для больных COVID-19, из них заняты 99 558, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что дала статистику и по больницам, и по "приспособленным помещениям".

К 93 800 коек подведен кислород, 24700 мест оборудовано аппаратами ИВЛ. Сейчас к этим аппаратам подключен 2131 пациент.

Регионам и федеральным клиникам на перепрофилирование было выделено 76 млрд рублей из федерального бюджета, напомнила вице-премьер.

Она также сообщила, что в России проводятся клинические испытания пяти препаратов для лечения коронавирусной инфекции, четыре препарата находятся на стадии регистрации.

"На середину мая в государственный реестр медицинских изделий и организаций, осуществляющих изготовление медицинских изделий, включены сведения о 24 тест-системах - это тест системы, которые осуществляют ПЦР и ИФА диагностику", - добавила она.

Тестированием занимаются 650 лабораторий, 90 из них - частные. Из федерального бюджета для государственных учреждений на разработку тест-системы и вакцины выделено 3,1 млрд рублей.