Беглов отметил сохранение роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Власти Петербурга вынужденно расширили временный госпиталь в "Ленэкспо" еще на 474 койки, поскольку другие больницы перегружены, а рост заболеваемости коронавирусной инфекцией не снижается, заявил губернатор Александр Беглов.

В понедельник он посетил "Ленэкспо" после очередного расширения.

Подготовленные для приема больных помещения оснащены системами жизнеобеспечения с учетом всех санитарных требований, обустроенные 63 санузла предназначены в том числе для маломобильных групп пациентов, также подготовлены 43 душевых помещения, сообщила пресс-служба губернатора. В корпусе есть реанимационная зона. При койках установили персональные тумбочки.

При необходимости на территории "Ленэкспо" можно развернуть еще 990 коек, отметили чиновники.

Ранее в "Ленэкспо" оборудовали тысячу коек для больных с легкой формой коронавирусной инфекции.

Ранее Беглов отмечал, что на время пандемии в Петербурге развернуто 6 353 койки для лечения тяжелых форм COVID-19, хотя Минздрав требовал только 5393 койки. Губернатор говорил, что планирует довести количество таких койкомест до 10 000.

Всего в Петербурге выявлено уже больше 10 000 зараженных коронавирусом. За минувшие сутки их стало на 425 больше.