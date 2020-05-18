Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:07Заразились
на 18.05В России 290 678+8 926В мире 4 713 620+79 552

Беглов отметил сохранение роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Власти Петербурга вынужденно расширили временный госпиталь в "Ленэкспо" еще на 474 койки, поскольку другие больницы перегружены, а рост заболеваемости коронавирусной инфекцией не снижается, заявил губернатор Александр Беглов.

Пандемия коронавируса

В понедельник он посетил "Ленэкспо" после очередного расширения.

Подготовленные для приема больных помещения оснащены системами жизнеобеспечения с учетом всех санитарных требований, обустроенные 63 санузла предназначены в том числе для маломобильных групп пациентов, также подготовлены 43 душевых помещения, сообщила пресс-служба губернатора. В корпусе есть реанимационная зона. При койках установили персональные тумбочки.

При необходимости на территории "Ленэкспо" можно развернуть еще 990 коек, отметили чиновники.

Ранее в "Ленэкспо" оборудовали тысячу коек для больных с легкой формой коронавирусной инфекции.

Ранее Беглов отмечал, что на время пандемии в Петербурге развернуто 6 353 койки для лечения тяжелых форм COVID-19, хотя Минздрав требовал только 5393 койки. Губернатор говорил, что планирует довести количество таких койкомест до 10 000.

Всего в Петербурге выявлено уже больше 10 000 зараженных коронавирусом. За минувшие сутки их стало на 425 больше.

Госпиталь в "Крокус Экспо" для пациентов с COVID-19

9
Петербург коронавирус Александр Беглов

Новости по теме

Новости

В России каждый четвертый "удаленщик" прибавил в весе

В России каждый четвертый "удаленщик" прибавил в весе
Пандемия коронавируса

Мишустин подтвердил, что время работы с COVID-больными не учитывается при доплатах медикам

Мишустин подтвердил, что время работы с COVID-больными не учитывается при доплатах медикам

Минздрав РФ заявил о необходимости привлечь в Дагестан дополнительные медицинские силы

Глава Дагестана предложил дать силам правопорядка больше полномочий из-за коронавируса

Глава Дагестана предложил дать силам правопорядка больше полномочий из-за коронавируса
Пандемия коронавируса

У более половины россиян с коронавирусом диагностировали пневмонию и ОРВИ

У более половины россиян с коронавирусом диагностировали пневмонию и ОРВИ
Пандемия коронавируса

Голикова перечислила критерии снятия коронавирусных ограничений в регионах РФ

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям заполнять самолеты наполовину

Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям заполнять самолеты наполовину
Пенсионная реформа

Минтруд объяснил решение увеличить срок выплаты пенсионных накоплений

Минтруд объяснил решение увеличить срок выплаты пенсионных накоплений

"Союзплодоимпорт" обжалует арест в Нидерландах брендов водки Stolichnaya и Moskovskaya

"Союзплодоимпорт" обжалует арест в Нидерландах брендов водки Stolichnaya и Moskovskaya

Премьер заявил о готовности 27 регионов РФ к смягчению ограничений

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');