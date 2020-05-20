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Посольство РФ обвинило Bloomberg в фальсификации данных о числе коек в больницах

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Посольство России в США потребовало от информационного агентства Bloomberg опровергнуть данные о количестве больничных коек в РФ, которые приводятся в материале о ситуации с коронавирусом COVID-19.

Из размещенного в фейсбуке сообщения российского посольства следует, что в публикации агентства неправильно подписаны графики со статистикой Всемирного банка (ВБ) о количестве больничных коек на 1 тыс. человек в России и странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно графику Bloomberg, в РФ в 2013 году было 3,8 койки на 1 тыс. населения, а в странах ОЭСР - 8,2. Приведенные посольством данные на сайте ВБ свидетельствуют об обратном соотношении.

В посольстве РФ считают, что это было сделано намеренно: "Редакторы "Блумберга" опустились до неприкрытого подлога и поменяли графики местами". Там также заявили, что автор статьи допустила в адрес России "поток голословных политизированных обвинений".

"Мы требуем от "Блумберга" опровержения, извинений и уважения к собственным клиентам", - говорится в сообщении посольства РФ в США.

Спор возник вокруг материала Клары Феррейры Маркес, опубликованном в разделе мнений на сайте Bloomberg. Автор выражает мнение, что распространение коронавируса в России обусловлено недостаточным финансированием российской системы здравоохранения и неоконченными реформами в постсоветское время. В подтверждение она приводит те самые данные Всемирного банка, о которых говорит российское посольство в США.

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РФ США Bloomberg Коронавирус

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