Мебельные торговые центры Петербурга потребовали разрешить им открыться

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Владельцы 11 крупнейших мебельных торговых центров Петербурга более 150 арендарторов потребовали, чтобы губернатор Александр Беглов разрешил им возобновить работу. Если запрет на продажу мебели офлайн сохранится, кризис не переживут две трети производителей, утверждают они.

Об этом сообщила Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР). Обращение подписали владельцы ТК "Мебель-Сити", "Мебельвуд", "Круиз", "Мебель House", "Аквилон", "Мебельный Континент", "Богатырь", "12 Стульев", "Интерио" и "Гранд Каньон".

По данным президента АМДПР, гендиректора Первой мебельной фабрики Александра Шестакова, в среднем производители из-за карантина сократили производство на 80%. Оставшиеся 20% им негде продать, поскольку онлайн "полностью не может заместить традиционную розницу", отметил он.

70% мебельной продукции как крупных, так и малых и средних предприятий продаются в основном через мебельные торговые центры. Каждый такой ТК обеспечивает не менее 400 000 потребителей и дает работу более чем 2000 человек, говорится в письме. При этом в этих центрах всегда малолюдно, поэтому риски для здоровья покупателей бизнесмены считают минимальными. Денег у людей больше не стало, поэтому не стоит ждать большого притока покупателей в ТК сразу после их открытия. Также мебельщики отмечают, что в некоторых странах Европы мебельная розница продолжала работать и в карантин.

"Мебельные центры обладают проходимостью в 8 раз ниже, чем многопрофильные ТРК, что позволяет легко выдержать социальную дистанцию. Кроме того, для продавцов мебели характерна аренда больших площадей, все это позволяет выполнить самые строгие требования Роспотребнадзора и других контролирующих органов", - заявил в обращении Шестков.

"Я считаю, что нашим властям абсолютно не стоит опасаться открытия мебельных центров. С другой стороны, открытие мебельной розницы даст сильный импульс возобновлению целой отрасли экономики, возвращению на рабочие места тысяч людей, малые, средние и крупные предприятия, стоящие сейчас на грани банкротства, получат очень хороший шанс продолжить работу, тем самым сохранив рабочие места", - заявил финдиректор МК "Шатура" Алексей Шилов.

"Доля онлайн продаж у компаний может доходить до 30%. Обустройство мебелью различных "мокрых" зон, кухни и ванной, требует более сложной технологии продаж, и интернет не сможет полностью заместить тут традиционную розницу", - считает руководитель направления "Аренда" УК "Мебель-Сити" Наталия Козырева.

АМДПР учреждена в 1997 году. В нее входят предприятия, выпускающие более 40% мебели, более 70% древесных плит, более 60% фанеры от общего объема производимых в России, производители и поставщики комплектующих для мебельной отрасли, отраслевые научно-исследовательские институты, СМИ, организаторы выставочных мероприятий, региональные объединения.