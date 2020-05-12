Туроператоры и отельеры предложили властям разрешить с 1 июня турпоездки по России

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) обратились в Минэкономразвития и Ростуризм с предложением, в зависимости от эпидемиологической обстановки, разрешить с 1 июня турпоездки между некоторыми регионами России, а с 1 июля - в ряд зарубежных стран.

"РСТ и РГА направили совместное письмо министру экономического развития Максиму Решетникову и главе Ростуризма Зарине Догузовой. Мы предлагаем с 1 июня разрешить поездки между регионами России с низким уровнем заболеваемости COVID-19, а с 1 июля - возобновить взаимные турпоездки между странами с низким уровнем распространения коронавируса, постоянно расширяя их список по мере спада эпидемии", - заявил "Интерфаксу" почетный президент РСТ Сергей Шпилько.

Он добавил, что с 1 января 2021 года въездной и выездной туризм может возобновиться в формате, существовавшем до начала пандемии. По словам Шпилько, в обращении сформулированы предложения для включения в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, перечень мер по восстановлению занятости, доходов граждан и роста отраслей экономики.

"Одна из важнейших мер - установление до 1 апреля 2021 года моратория на исключение из Единого федерального реестра сведений о туроператорах, которые не могут продлить договор со страховой компанией о финансовом обеспечении. Туроператоров отраслевой закон оформлять такие фингарантии обязал, а страховщиков - нет. И сегодня из-за высоких предпринимательских рисков в условиях кризиса страховщики отказываются заключать соответствующие договоры", - рассказал Шпилько.

По его словам, по той же причине РСТ считает необходимым уменьшить предельный размер фонда персональной ответственности туроператоров с 7% до 3% от общей цены турпродукта за предыдущий год, что позволит компаниям оставаться в федеральном реестре независимо от наличия или отсутствия договора со страховщиком о финобеспечении.

Также отраслевые объединения предлагают вместо отсрочки в выплате налогов предоставить туриндустрии налоговые каникулы и освободить от платежей в социальные фонды на период до марта 2021 года. А для гостиниц и других аналогичных средств размещения предлагается снизить ставку НДС до 5% в 2020 году с последующим увеличением до 10% в 2022 году.

"Отдельный пункт обращения посвящен субсидиям для туроператоров по внутреннему и въездному туризму. Чтобы стимулировать развитие этих сегментов рынка, РСТ и РГА считают целесообразным на 2020 и 2021 годы вдвое увеличить объем бюджетного финансирования таких субсидий", - сообщил Шпилько.

"Также необходимо расширить перечень стран, поездки из которых субсидируются, и состав приоритетных маршрутов по России. Кроме того, в связи с ситуацией на туристическом рынке, отраслевые объединения просят рассмотреть возможность выдачи субсидий не по факту приема туристов, а авансом с отчетом в декабре 2020 - январе 2021 года", - добавил Шпилько.