Мурманские туроператоры попросили разрешить им работать с маленькими группами туристов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - 16 мурманских туроператоров и индивидуальных предпринимателей попросили губернатора Андрея Чибиса разрешить им работать с маленькими группами туристов и индивидуальными клиентами. Об этом говорится в их открытом письме главе региона.

По их словам, жители Мурманской области не смогут покинуть регион из-за карантинных ограничений и им придется провести отпуск на Кольском полуострове. Там для этого есть необходимая инфраструктура и компании, которые организовать местный отдых.

Туроператоры попросили губернатора разрешить устраивать индивидуальные поездки на автотранспорте и активные группы (сплавы, велопоходы, хаски-треккинги и прочее) для спортивных групп до 15 человек. По их словам, Ростуризм уже рекомендовал начать именно с таких туров выход из карантинных ограничений.

Авторы письма напомнили, что в регионе уже отменили требование по самоизоляции для группы риска и разрешили занятия спортом на свежем воздухе.

Ранее в среду председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Дмитрий Землянский высказал мнение, что туроператорам, которые работают в российской Арктике, а также занимаются экологическим туризмом, в условиях пандемии представилась возможность удовлетворить спрос на немноголюдный туризм.

"В 2020 году произойдет, конечно, общее снижение турпотоков. (...) Но для туризма в Арктической зоне, для экологического туризма - это очень хорошее окно возможностей - уже видно, что растет спрос на экологический туризм, на туризм, не связанный с повышенной концентрацией людей в одном месте", - сказал Землянский в ходе онлайн-презентации концепции развития Печенгского района Мурманской области в среду. По его словам, это верно и для компаний Мурманской области.