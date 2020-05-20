Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:55Заразились
на 20.05В России 308 705+8 764В мире 4 897 492+95 549

Мурманские туроператоры попросили разрешить им работать с маленькими группами туристов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - 16 мурманских туроператоров и индивидуальных предпринимателей попросили губернатора Андрея Чибиса разрешить им работать с маленькими группами туристов и индивидуальными клиентами. Об этом говорится в их открытом письме главе региона.

Пандемия коронавируса

По их словам, жители Мурманской области не смогут покинуть регион из-за карантинных ограничений и им придется провести отпуск на Кольском полуострове. Там для этого есть необходимая инфраструктура и компании, которые организовать местный отдых.

Туроператоры попросили губернатора разрешить устраивать индивидуальные поездки на автотранспорте и активные группы (сплавы, велопоходы, хаски-треккинги и прочее) для спортивных групп до 15 человек. По их словам, Ростуризм уже рекомендовал начать именно с таких туров выход из карантинных ограничений.

Авторы письма напомнили, что в регионе уже отменили требование по самоизоляции для группы риска и разрешили занятия спортом на свежем воздухе.

Ранее в среду председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Дмитрий Землянский высказал мнение, что туроператорам, которые работают в российской Арктике, а также занимаются экологическим туризмом, в условиях пандемии представилась возможность удовлетворить спрос на немноголюдный туризм.

"В 2020 году произойдет, конечно, общее снижение турпотоков. (...) Но для туризма в Арктической зоне, для экологического туризма - это очень хорошее окно возможностей - уже видно, что растет спрос на экологический туризм, на туризм, не связанный с повышенной концентрацией людей в одном месте", - сказал Землянский в ходе онлайн-презентации концепции развития Печенгского района Мурманской области в среду. По его словам, это верно и для компаний Мурманской области.

Эпидемия одиночества

12
Сеул, Южная КореяРио-де-Жанейро, БразилияКатманду, НепалДакар, СенегалПрага, ЧехияБрюссель, БельгияШанхай, КитайВашингтон, СШАРио-де-Жанейро, БразилияРим, ИталияКиев, УкраинаНью-Йорк, США
Сеул, Южная Корея
Мурманская область Андрей Чибис коронавирус Ростуризм

Новости по теме

Новости

Военнослужащий совершил самоубийство в Ленинградской области

Минниханов заявил о своей готовности вновь баллотироваться в президенты Татарстана

Дело калининградских врачей о смерти новорожденного рассмотрят присяжные

В России создадут Военно-инженерную академию

Онищенко призвал возобновить работу магазинов и кафе

Онищенко призвал возобновить работу магазинов и кафе

Минкомсвязь и ЦБ РФ запустили сервис удаленного обслуживания клиентов банков

Минкомсвязь и ЦБ РФ запустили сервис удаленного обслуживания клиентов банков

Роспотребнадзор назвал продолжительность лечения пациентов с COVID-19

Роспотребнадзор назвал продолжительность лечения пациентов с COVID-19

Получивший 17 лет по делу об убийстве Старовойтовой экс-депутат Глущенко подал на УДО

Возбуждено уголовное дело об очередях за продуктовыми наборами для пенсионеров

Правительство оставило Сечина во главе "Роснефти" еще на пять лет

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');