Премьер-министр РФ заявил о переходе 14 регионов к первому этапу смягчения ограничений

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Уже 14 регионов приняли решение о смягчении ограничений в связи с коронавирусом в рамках первого этапа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Он подтвердил ранее озвученную вице-премьером Татьяной Голиковой информацию о том, что уже 17 регионов страны готовы к поэтапному снятию ограничений.

Премьер подчеркнул, что выходить из режима ограничений нужно предельно осторожно, "чтобы не нарушить с таким трудом достигнутое хрупкое равновесие".

"Все профильные службы и органы власти в регионах должны постоянно держать ситуацию под контролем и не допускать ее ухудшения, чтобы в случае необходимости реагировать немедленно", - сказал он.

Мишустин добавил, что люди должны продолжать сохранять социальную дистанцию и применять средства индивидуальной защиты.

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