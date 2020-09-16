Минфин дал рекомендации в связи с подтверждением техосмотра для ОСАГО

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Минфин опубликовал рекомендации для страхователей, страховщиков, брокеров и агентов о необходимости документального подтверждения отложенного в пандемию проведения техосмотра автомобиля.

Обращение касается тех, кто заключил договор ОСАГО в период пандемии без предоставления диагностических карт, что было временно разрешено законом.

С 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года автовладельцам разрешили заключать договора ОСАГО без представления страхователем диагностической карты либо свидетельства о прохождении технического осмотра. Отсрочка в предоставлении страховщику ОСАГО диагностических карт для подтверждения прохождения техосмотра автомобилем предоставлена до 1 октября этого года.

"Неисполнение обязанности владельцем транспортного средства по представлению документов о прохождении технического осмотра в определенные законом сроки при наступлении страхового случая может привести к негативным последствиям - предъявлению к причинителю вреда регрессного требования страховщика в размере произведенного им потерпевшему страхового возмещения", - предупредил Минфин.

Страховым компаниям, имеющим действующие на настоящий момент договоры ОСАГО, по которым страхователем не представлено подтверждение своевременно пройденного техосмотра, а также страховым посредникам - агентам и брокерам - рекомендовано заблаговременно уведомить страхователей о необходимости представления данных документов в указанные законом сроки.

Комментируя обращение Минфина "Интерфаксу", заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов отметил, что "пока каких-либо тревожных сигналов относительно непредоставления страхователями по договорам ОСАГО данных о проведении отложенного техосмотра в союз не поступало. Сроки еще не вышли, вопрос остается на контроле РСА".

Ефремов рекомендовал автовладельцам, которым пришлось заключать договоры ОСАГО в период действия ограничительных мер, закрытия пунктов ТО, "связаться со своим страховщиком ОСАГО, чтобы получить руководство, что дальше делать и как подтвердить прохождение ТО документально. В законе об ОСАГО механизм подтверждения отложенного ТО не прописан, отметил Ефремов.

Он отметил что в стране работает 5000 пунктов техосмотра и препятствий для его прохождения уже нет.