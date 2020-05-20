"Росагролизинг" будет докапитализирован на 6 млрд рублей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - На совещании по вопросам сельского хозяйства в среду президент Владимир Путин согласовал предложение главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о докапитализации "Росагролизинга" на 6 млрд рублей для поставок сельхозтехники аграриям.

"Давайте эту цифру затвердим - 6 млрд рублей, что позволит предоставить российским аграриям дополнительно около 1,5 тыс. единиц техники", - сказал Путин.

На совещании Патрушев попросил президента подписать поручение о докапитализации "Росагролизинга", чтобы обеспечить поставку 9 тысяч единиц техники и оборудования - на 40% больше, чем годом ранее. По его словам, всего в 2020 году российские аграрии планируют закупить 56 тысяч единиц техники и оборудования, что на 14% больше, чем в 2019 году.

Парк сельхозтехники обновляется, несмотря на текущие условия, подчеркнул глава Минсельхоза. "С апреля действует программа "Росагролизинга", разработанная специально для нивелирования издержек сельхозпредприятий в текущей ситуации. Она предполагает льготную ставку в 3%, нулевой аванс, увеличение срока лизинга и, что очень важно, отсрочку платежей на один год. О программах льготного лизинга позитивно отзываются субъекты РФ и аграрии, они не раз озвучивали просьбу о дальнейшем развитии данного механизма", - сказал Патрушев. Докапитализация позволит решить эту задачу.

"Росагролизинг" принадлежит государству и включен в список системообразующих предприятий. В 2019 году компания поставила аграриям сельхозтехники и оборудования на 25,5 млрд рублей, что на 62% больше, чем в 2018 году. В прошлом году "Росагролизинг" получил чистую прибыль в 617 млн рублей впервые после трех убыточных лет.

В этом году компания рассчитывала на поставку техники аграриям на 30 млрд рублей.

"Росагролизинг" работает со 160 заводами. В номенклатуре поставок - более 10 тыс. различных видов сельхозтехники.

Уставный капитал компании составляет 90 млрд 457 млн 186 тыс. рублей. Он разделен на акции номиналом 500 рублей каждая.

Ранее в мае сообщалось, что Минсельхоз подготовил проект постановления правительства, в котором предлагает снять ограничения на использование "Росагролизингом" 6,97 млрд рублей, внесенных в его уставный капитал в конце 2019 года, для реализации аграриям сельхозтехники на льготных условиях.