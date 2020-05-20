Путин призвал повысить конкурентоспособность сельхозпродукции РФ для роста экспорта

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - России нужно повышать конкурентоспособность агропромышленного комплекса, чтобы отечественные продовольственные товары пользовались растущим спросом за рубежом, считает президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, как и во всех других секторах экономики, за решением общих текущих проблем нельзя упускать из виду и стратегические задачи. Необходимо повышать конкурентоспособность российской сельхозпродукции, чтобы отечественные продукты, продовольствие пользовались растущим спросом как у нас в стране, так и за рубежом. Это важнейший, ключевой параметр, вокруг которого нужно выстраивать нашу аграрную, промышленную, научно-образовательную политику, систему поддержки и стимулирования экспорта, развития глубокой переработки сельхозсырья", - сказал он в среду на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности РФ.

"Российские компании добились впечатляющих результатов по производству мяса, мяса птицы прежде всего, свинины, растительных масел и сахара, сахарного песка. За последние 10-20 лет выпуск по этим товарным позициям вырос в разы", - сказал Путин. "Надо смотреть теперь, конечно, дальше, развивать такие направления, как садоводство, виноградарство, производство говядины, молока", - добавил он.

Путин позитивно оценил перспективы сбора урожая в текущем году. "Сбор зерновых в России шесть лет подряд превышает 100 млн тонн. В этом году у нас также хорошие виды на урожай", - сказал президент.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил в свою очередь, что Россия в этом году соберет порядка 120 млн тонн зерна. В прошлом году урожай составил 121,2 млн тонн.