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Правительство выделило 6 млрд рублей на докапитализацию "Росагролизинга"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Правительство выделило 6 млрд рублей на пополнение оборотного капитала АО "Росагролизинг", говорится в распоряжении от 27 июня. Деньги на это возьмут из резервного фонда правительства.

Предполагается, что это позволит сельхозпроизводителям дополнительно приобрести 1 500 единиц новой техники на условиях лизинга для сезонных полевых работ и обеспечения непрерывности производства.

Минсельхозу поручено контролировать целевое и эффективное использование выделенных средств и до 1 февраля 2021 года представить в правительство соответствующий доклад.

Провести докапитализацию "Росагролизинга" в мае поручил президент Владимир Путин.

АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК. Компания включена в список системообразующих предприятий. "Росагролизинг" работает со 160 заводами. В номенклатуре поставок - более 10 000 различных видов сельхозтехники.

Росагролизинг Минсельхоз Владимир Путин

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