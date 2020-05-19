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Власти Испании начнут восстанавливать туризм в конце июня

Власти Испании начнут восстанавливать туризм в конце июня
Фото: Reuters

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Власти Испании рассчитывают на начало восстановление туризма в конце июня, к этому времени также будет отменен введенный с 12 мая 14-дневный карантин для въезжающих, сообщил министр транспорта страны Луис Абалос. Об этом пишет газета Express.

Экономический кризис

По словам чиновника, карантин для въезжающих начнут отменять по мере снижения ограничений на поездок внутри страны.

Ранее правительство Италии также заявило, что планирует начать открывать страну для туристов в июне. При благоприятной эпидемиологической обстановке с 3 июня станут возможны поездки внутри стран ЕС и Шенгенского соглашения. Двухнедельный карантин для прибывающих будет отменен.

Обе страны сильно пострадали из-за коронавируса. На 19 мая в Испании было подтверждено более 231 000 заражений COVID-19, в Италии - 225 800. В Испании умерли более 27 700 зараженных, в Италии - более 32 000. Туризм занимает значительное место в экономиках обеих стран. Обе страны в мае начали постепенно отменять карантинные меры.

Эпидемия одиночества

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