В отделении кардиохирургии Мурманской областной больницы выявили COVID-19

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Мурманская областная клиническая больница им.П.А.Баяндина прекратила плановую госпитализацию в кардиохирургическое отделение из-за пациентов, зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Больные с положительным анализом на COVID-19 были переведены в инфекционное отделение, те, кто с ними контактировал, изолированы. В министерстве уточнили, что в больнице введен не карантин, а "ограничительные мероприятия". Экстренная помощь в стационаре по-прежнему оказывается.

"Пациенты с острым коронарным синдромом госпитализируются в кардиологическое отделение. Проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия", - подчеркнули в министерстве.

По данным оперштаба, на утро 22 июня в Мурманской области было подтверждено 4 516 случаев заражения коронавирусом. Из них 2 292 случая пришлось на вахтовые городки в Белокаменке, где последний раз новый больной был выявлен 13 июня. Девять заболевших умерли.