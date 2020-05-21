Россияне из 14 стран вернутся на родину спецрейсами с 21 по 26 мая

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россиян вывезут несколькими рейсами из Индии, Шри-Ланки, Малайзии, Камбоджи, ОАЭ, Киргизии, Узбекистана, США, Армении, Италии, Таджикистана, Иордании, Ливана, Индонезии с 21 по 26 мая, сообщает Минкомсвязь РФ в телеграм-канале.

Согласно опубликованному расписанию, на 21 мая планируется осуществить два рейса - Тривандрум (Индия) - Калькутта - Екатеринбург - Москва и Коломбо (Шри-Ланка) - Москва. На 22 мая запланированы рейсы, который привезут соотечественников из Куала-Лумпур (Малайзия) Пномпень (Камбоджа) в Новосибирск и Москву, из Дубая в Санкт-Петербург и Москву, а также рейс Бишкек - Екатеринбург - Новосибирск.

"23 мая планируется рейсы Ташкент - Новосибирск (номер рейса и время уточняются), SVR3608 Гоа - Уфа, AFL103 Нью-Йорк- Москва - Уфа, Ереван - Воронеж (время уточняется)", - сообщается в телеграм-канале.

В свою очередь на 24 мая Минкомсвязь планирует забрать жителей Ростова-на-Дону из Гоа, а жителей Москвы из Рима. На следующий день, 25 мая, в Москву вернутся россияне, пребывавшие в Душанбе, Дели и Аммане.

На вторник, 26 мая запланированы еще четыре рейса:

"26 мая рейсы SVR8930 Душанбе - Красноярск, RLU5502 Бейрут - Краснодар, SVR8954 Душанбе - Екатеринбург, SDM6296 Денпасар - Санкт-Петербург - Москва", - сообщает Минкомсвязь.