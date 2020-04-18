Более 150 граждан Грузии вернулись домой вместе с благодатным огнем

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Спецрейс Тель-Авив - Тбилиси с благодатным огнем привез 152 гражданина Грузии на родину, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Среди пассажиров этого спецрейса были несовершеннолетние, студенты, люди с хроническими заболеваниями, застрявшие в Израиле из-за отмены регулярных рейсов, а также граждане, которые прибыли на родину из США транзитом. Теперь им предстоит оставаться на карантине две недели, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Грузинской православной церкви пришлось отменить традиционную встречу огня в аэропорту из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Огонь доставили прямо в Кафедральный собор Святой Троицы, где пасхальное богослужение проводит Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй.

В Грузии с 21 марта до 21 апреля на территории всей страны введен режим чрезвычайного положения. Закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы Грузии. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии, которые намерены вернуться на родину.

На следующей неделе парламент намерен утвердить обращение правительства по продлению действия ЧП до 10 мая. Агентство гражданской авиации Грузии уже сообщило, что продлило ограничения на регулярные авиарейсы до 10 мая.

По последним данным Минздрава Грузии, в стране официально зафиксировано 388 зараженных коронавирусом, из них скончались четверо, 86 человек вылечились. В стационарах находятся 519 пациентов, в режиме карантина – 4 971 человек.