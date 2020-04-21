Более 150 россиян доставят домой из Мьянмы и Непала спейцрейсом

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Спецрейс авиакомпании Royal Flight Казахстана из столиц Непала и Мьянмы во вторник доставит в Москву более 150 россиян, а также граждан Украины, Белоруссии и, сообщает сайт Росавиации.

"21 апреля из Катманду (Непал) и Янгон (Мьянма) авиакомпания Royal Flight доставит в Москву наших соотечественников: 110 человек были взяты на борт в Катманду, 48 - в Янгоне. По информации посла РФ в Непале, на вывозом рейсе из Катманду также вылетели 8 граждан из Белоруссии, Казахстана и Украины. Рейс осуществляется на воздушном судне В757", - говорится в сообщении.

Росавиация уточняет, что аэродром Катманду находится высоко над уровнем моря, там имеются ограничения во взлетной и посадочной массе, в связи с этим он был выбран первым пунктом на маршруте вывозного рейса.

"Горный аэропорт непальской столицы Катманду считается одним из самых трудных для посадки воздушного судна мест в мире. Самолет садится в ущелье, на краю обрыва. Полеты выполняются только в дневное время. Превышение аэродрома над уровнем моря - 1350 м, длина ВПП - 3050 м", - отмечается на сайте.

Поскольку для выполнения полетов пилотам требуется специальная подготовка, с летным экипажем авиакомпании Royal Flight на базе Авиационного учебного и научно-исследовательского центра Boeing в Сколково была проведена тренажерная подготовка. Сообщили в Росавиации.

"Расчётное время прибытия соотечественников в московский аэропорт Шереметьево в 01:50мск 21апреля", - уточнили в ведомстве. Рейс организован при тесном взаимодействии Росавиации, МИД РФ, Минкомсвязи и посольств России в Непале и Мьянме.