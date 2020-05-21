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Редкую средневековую статуэтку бобра нашли в Томской области

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Житель Колпашевского района Томской области обнаружил редкую бронзовую статуэтку эпохи раннего средневековья, сообщает пресс-служба обладминистрации в четверг.

"Ценный артефакт в виде статуэтки бобра датируется VI-IX столетиями. Как подтверждают архивные сведения, на месте обнаружения уникальной фигурки ранее располагался могильник", - говорится в пресс-релизе.

Специалисты областного комитета по охране объектов культурного наследия вместе с археологом провели предварительный осмотр места обнаружения артефакта, в нынешнем году археологи проведут там полевые работы.

Археологам предстоит определить границы объекта культурного наследия, чтобы внести памятник в единый государственный реестр с присвоением федерального статуса охраны.

Из-за угрозы грабительских раскопок место находки взяли под охрану.

Томская область

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