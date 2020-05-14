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Новые места с краснокнижными растениями и грибами нашли в подмосковной Рузе

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Рузском городском округе биологи обнаружили поляны цветущих эфемероидов и грибы саркосомы шаровидной. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

"Эфемероиды - это группа растений с очень коротким вегетационным циклом: за 1-2 месяца они успевают вырасти, зацвести, образовать плоды и накопить питательные вещества в подземных органах (луковицах, клубнях, корнях) для следующего года. После этого надземная часть растения полностью отмирает. В Рузе обнаружен один из наиболее красивых видов - ветреница дубравная, занесенная в Красные книги России и Московской области", - говорится в сообщении.

Другой находкой стал гриб саркосома шаровидная. Плодовые тела этого гриба появляются ранней весной, а исчезают к середине лета. На территории Подмосковья саркосома встречается очень редко, как и на всей территории Европейской части России. Саркосома также занесена в Красные книги России и Московской области.

В ведомстве напомнили, что краснокнижные виды растений рвать нельзя.

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