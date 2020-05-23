Правительство РФ профинансировало дополнительные выплаты семьям с детьми

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда кабинета министров средств на дополнительные выплаты семьям с детьми до трех и до 16 лет.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, средства выделяются Минфину в соответствии с указом президента от 7 апреля "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей".

"В размере 24 млрд 949 млн 334 тыс. рублей - на осуществление ежемесячной выплаты в размере 5000 рублей гражданам РФ, проживающим на территории Российской Федерации, у которых первый ребенок родился или которыми первый ребенок был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года", - говорится в распоряжении.

На выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство РФ, выделяется 197 млрд 209 млн 800 тыс. рублей.

Соответствующие выплаты касаются порядка 1,6 млн детей - в возрасте до 3 лет и порядка 19 млн. детей - в возрасте от 3 до 16 лет.