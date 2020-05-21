Президент РФ назвал провокацией слухи о полном переходе к дистанционному образованию

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал "откровенной провокацией" слухи о полном переходе к дистанционному образованию и закрытии традиционных учебных учреждений.

"Система образования не только учит, но и воспитывает, во многом формирует личность, передает ценности и традиции, на которых основано наше общество", - сказал Путин на совещании по ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Президент заметил, что хоть телекоммуникации открывают колоссальные возможности, они не могут заменить живого общения учителя и ученика, творческой и командной среды.

Он подчеркнул, что, тем не менее, нужно ускорить работу по развитию современной информационной инфраструктуры в образовании и подключение школ к скоростному интернету.

Путин также заявил, что в начале очередного учебного года нужно оценить результаты дистанционного режима образования, введенного весной 2020 года в связи с распространением коронавируса, и в случае необходимости выделить дополнительное время для закрепления пройденного материала и устранения пробелов.

"При организации дистанционного обучения в масштабах всей страны были и сложности. Это естественно, ведь такой практики не было ни у нас, ни вообще в мире", - подчеркнул глава государства.

"Нужно объективно оценить результаты, в начале следующего года обязательно организовать контроль полученных за этот период времени знаний, при необходимости выделить дополнительное время на то, чтобы повторить пройденный материал, закрыть пробелы, закрепить материал. Если какие-то сложности возникли - их нужно будет исправить", - заметил Путин в связи с этим.

Вместе с тем, он обратил внимание, что в ходе дистанционного обучения был приобретен уникальный опыт, который должен в дальнейшем работать на повышение качества и доступности образования и развитие передовых дистанционных образовательных технологий.