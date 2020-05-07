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86% родителей выступили за возврат к традиционной форме обучения в школах после самоизоляции

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство (86%) граждан РФ, у которых в семье есть дети школьного возраста, выступают за возвращение к привычному формату обучения в школах после завершения периода самоизоляции, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в четверг в "Интерфакс".

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По данным исследования, 8% россиян с детьми школьного возраста считают полезным, чтобы средняя школа в большей мере использовала элементы дистанционного обучения. За постепенную замену обычного формата обучением в режиме онлайн выступают лишь 3% респондентов этой категории.

Две трети россиян (65%), в чьих семьях есть школьники, считают, что переход на дистанционную форму обучения отрицательно сказывается на уровне знаний детей. Противоположное мнение сложилось у 11% респондентов данной категории.

Противники дистанционной формы обучения выделяют такие проблемы, как сбои с интернетом и связью, плохая работа сайтов, отсутствие живого общения с учителем, чрезмерная учебная нагрузка. Подавляющее большинство россиян, в чьих семьях есть школьники (81%), отмечают, что дети скучают по живому общению с одноклассниками.

Согласно исследованию, дети школьного возраста есть в семьях 31% россиян, в семьях 21% респондентов - один школьник, 7% опрошенных имеют двух детей школьного возраста, а 3% участников опроса имеют трех и более детей школьного возраста. В семьях 69% россиян нет детей школьного возраста.

Опрос был проведен 18-19 апреля среди 1 тыс. россиян в возрасте от 18 лет и старше.

Фонд Общественное мнение

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