ЕГЭ по русскому языку проведут в два дня из-за коронавируса

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Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В связи с коронавирусом пункты проведения Единого государственного экзамена будут оснащены средствами индивидуальной защиты, участникам и организаторам измерят температуру, а ЕГЭ по русскому языку проведут в два дня, чтобы избежать скопления сдающих, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"В начале мая в регионы направлены соответствующие рекомендации Роспотребнадзора по организации ЕГЭ. Пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты, рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее полутора метров", - сказал Кравцов в четверг на совещании о ситуации в системе образования в условиях COVID-19.

По его словам, проведение самого массового экзамена - по русскому языку - "планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях".

Кроме того, добавил министр, всем участникам и организаторам экзамена на входах в пункты проведения будут измерять температуру, а аудитории предварительно дезинфицировать.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин объявил о старте ЕГЭ по всей России с 29 июня. Экзамен будут сдавать только те, кто хочет поступить в вузы в этом году, сказал глава государства. По словам Путина, решение о проведении ЕГЭ было принято с учетом снижения угрозы коронавируса в стране.

Он также сообщил, что зачисление в высшие учебные заведения России по результатам ЕГЭ начнется уже в августе. Тогда же сдать экзамен смогу те выпускники, которые не смогли этого сделать раньше по уважительной причине, что позволит им начать учиться уже осенью.