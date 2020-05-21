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Рособрнадзор подготовил проект расписания ЕГЭ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Рособрнадзор подготовил проект расписания Единых государственных экзаменов: они начнутся 29 июня, основные дни сдачи завершатся 20 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

29 июня пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике, проведение самого массового экзамена по русскому языку будет разделено на два дня, он пройдет 2 и 3 июля.

6 июля запланировано проведение ЕГЭ по профильной математике, 9 июля - по истории и физике, 13 июля - по обществознанию и химии, 16 июля - по биологии, а также письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 18 и 20 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. "Также в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам", - уточняют в Рособрнадзоре.

"Сроки проведения ЕГЭ позволят всем участникам сдать экзамены и подать документы в выбранные вузы. Чтобы максимально снизить риски для здоровья участников и организаторов ЕГЭ, в этом году мы реализуем дополнительные меры безопасности в экзаменационных пунктах", - сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, которого цитируют в пресс-службе ведомства.

Во всех пунктах проведения экзаменов усилят санитарный контроль: на входе у участников проверят температуру, аудитории дезинфицируют, в помещениях поставят дозаторы с антисептиками для обработки рук. Сдающих ЕГЭ рассадят на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин объявил о старте ЕГЭ по всей России с 29 июня. Экзамен будут сдавать только те, кто хочет поступить в вузы в этом году, сказал глава государства. Решение о проведении ЕГЭ было принято с учетом снижения угрозы коронавируса в стране, пояснил Путин.

Он также сообщил, что зачисление в российские вузы по результатам ЕГЭ начнется уже в августе. Тогда же сдать экзамен смогут те выпускники, которые не смогли этого сделать раньше по уважительной причине, что позволит им начать учиться уже осенью, отметил президент.

Рособрнадзор ЕГЭ Анзор Музаев

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