Взрыв в лаборатории медцентра в Обнинске произошел при промывке реактора

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Взрыв в лаборатории радиологического медцентра в Обнинске (Калуга) произошел при промывке реактора органического синтеза.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР, в результате ЧП пострадал аппаратчик фармацевтического предприятия, который проводил данную процедуру. Он получил ожоги и доставлен в больницу

Ранее сообщалось, что пострадавший - один из ученых лаборатории.

В пресс-службе администрации наукограда сообщали, что пострадавший в реанимации в крайне тяжелом состоянии с ожогами.

Возгорание потушили до приезда МЧС. Угрозы жизни и здоровью граждан нет. Следователи начали доследственную проверку.

Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф. Цыба был создан в 1962 году. Вошёл в состав ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России в качестве филиала в мае 2014 года