Собянин заверил, что ЕГЭ в столице начнется 29 июня в обязательном порядке

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - ЕГЭ в Москве состоится 29 июня в обязательном порядке, его сдать могут порядка 75 тысяч выпускников, а процесс обеспечат около 40 тысяч педагогов, учителей, работников школ, сказал мэр Сергей Собянин.

"Президент сегодня озвучил, что 29 июня состоится ЕГЭ, в Москве он тоже будет в обязательном порядке. У нас около 75 тысяч ребят потенциально могут сдавать ЕГЭ. Я думаю, большинство из них так и поступят. Что касается 1 сентября, я надеюсь, все-таки он (учебный год - ИФ) начнется, что называется, в прямом смысле по расписанию", - сказал Собянин в эфире канала "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

Мэр также заверил, что ЕГЭ в городе будет проводиться "максимально аккуратно", чтобы обеспечить безопасность и учителей, и выпускников. "В классах будет сделана разряженная обстановка, и если раньше в классе было 15 человек, сейчас будет 8 человек", - сказал Собянин.

Он также отметил, что будут обеспечены средства индивидуальной защиты для учителей и учащихся. "Будут смотреть температурный режим при входе, возможно в конце июня такие меры не понадобятся, но, по крайней мере, мы планируем", - сказал столичный мэр.

Старт ЕГЭ-2020 в России

О том, что ЕГЭ в России стартует с 29 июня, ранее в четверг объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, проведение госэкзамена стало возможным из-за снижения угрозы коронавируса.

В этот же день стало известно, что Рособрнадзор подготовил проект расписания ЕГЭ: они начнутся 29 июня, основные дни сдачи завершатся 20 июля.

29 июня пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике, проведение самого массового экзамена по русскому языку будет разделено на два дня, он пройдет 2 и 3 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

6 июля запланировано проведение ЕГЭ по профильной математике, 9 июля - по истории и физике, 13 июля - по обществознанию и химии, 16 июля - по биологии, а также письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 18 и 20 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. "Также в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам", - уточнили в Рособрнадзоре.

Из-за пандемии коронавируса во всех пунктах проведения ЕГЭ усилят санитарный контроль: на входе у участников проверят температуру, аудитории дезинфицируют, в помещениях поставят дозаторы с антисептиками для обработки рук. Сдающих рассадят на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.