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Нарушителей самоизоляции в Подмосковье начали привлекать к работе в больницах

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Нарушители режима самоизоляции, организовавшие массовые мероприятия в Московской области, приступили к обязательным работам в городских больницах, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Подмосковья.

"К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов", - отметил зампред областного правительства - руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев, слова которого приводит пресс-служба.

Суд признал виновными уже несколько граждан, которые осознанно нарушили режим самоизоляции, организовав массовые мероприятия в Подмосковье.

"В данной эпидемиологической ситуации просто недопустимо себя вести безответственно и намерено нарушать установленные требования. (...) Сейчас каждая подмосковная больница нуждается в помощи, поэтому нарушителей режима будем направлять в медицинские учреждения для выполнения обязательных работ", - отметил Каратаев.

Такие работы предполагают уборку территории подмосковных больниц, разгрузку медикаментов, продуктов и других, необходимых для больных грузов.

Хроника 09 января – 22 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Подмосковье Роман Каратаев Коронавирус

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