37 случаев COVID-19 выявили на градообразующих предприятиях Северодвинска за сутки

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Среди сотрудников градообразующих предприятий Северодвинска (Архангельская область) за сутки выявлено 37 случаев заболевания коронавирусом, сообщил региональный оперштаб в субботу.

"Среди новых заболевших (...) - 37 сотрудников градообразующих предприятий Северодвинска, которые обслуживаются в ФМБА", - отметили в штабе.

В его сообщении не уточняются названия предприятий.

В Северодвинске расположены градообразующие предприятия оборонного комплекса: АО "Севмаш" и центр судоремонта "Звездочка".

Ранее пресс-служба правительства Поморья сообщала об очаге коронавируса в Северодвинске. Подавляющее большинство заболевших - сотрудники предприятий оборонной промышленности.

Заболеваемость коронавирусом в Северодвинске почти на 47% выше, чем в среднем по региону. По данным на 22 мая, в городе всего с начала пандемии было зарегистрировано 276 случаев инфекции.

Как сообщали "Интерфаксу" в начале мая в управлении Роспотребнадзора по Архангельской области, среди сотрудников "Севмаша" с начала эпидемии было выявлено 14 заболевших коронавирусом, среди сотрудников "Звездочки" - шесть. Все были госпитализированы, их состояние оценивалось как удовлетворительное.