37 случаев COVID-19 выявили на градообразующих предприятиях Северодвинска за сутки
Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Среди сотрудников градообразующих предприятий Северодвинска (Архангельская область) за сутки выявлено 37 случаев заболевания коронавирусом, сообщил региональный оперштаб в субботу.
"Среди новых заболевших (...) - 37 сотрудников градообразующих предприятий Северодвинска, которые обслуживаются в ФМБА", - отметили в штабе.
В его сообщении не уточняются названия предприятий.
В Северодвинске расположены градообразующие предприятия оборонного комплекса: АО "Севмаш" и центр судоремонта "Звездочка".
Ранее пресс-служба правительства Поморья сообщала об очаге коронавируса в Северодвинске. Подавляющее большинство заболевших - сотрудники предприятий оборонной промышленности.
Заболеваемость коронавирусом в Северодвинске почти на 47% выше, чем в среднем по региону. По данным на 22 мая, в городе всего с начала пандемии было зарегистрировано 276 случаев инфекции.
Как сообщали "Интерфаксу" в начале мая в управлении Роспотребнадзора по Архангельской области, среди сотрудников "Севмаша" с начала эпидемии было выявлено 14 заболевших коронавирусом, среди сотрудников "Звездочки" - шесть. Все были госпитализированы, их состояние оценивалось как удовлетворительное.
"Севмаш" - одно из крупнейших судостроительных предприятий России, которое создает стратегические подлодки и ведет ремонт крупных надводных кораблей.
АО "ЦС "Звездочка" - крупнейшее судоремонтное предприятие России с филиалами в бассейнах Баренцева, Белого, Черного, Азовского и Каспийского морей. Предприятие входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация".