Власти заявили о вспышке коронавируса на оборонных предприятиях Северодвинска

Судостроительное предприятие "Севмаш" в Северодвинске. Архивное фото. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Северодвинске зафиксирован рост числа заражений коронавирусом, большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, сообщили власти Архангельской области.

В Северодвинске расположены предприятия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) - АО "Севмаш" и центр судоремонта "Звездочка".

"Только за последние сутки в Северодвинске подтверждено 53 случая COVID-19, всего с начала пандемии - 276. При этом подавляющее большинство заболевших - сотрудники предприятий оборонной промышленности", - сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

Эпидемиологическая ситуация в Северодвинске стала темой оперативного совещания, которое провел врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, говорится в сообщении.

"В регионе распространяется серьезный очаг инфекции, наша задача - оперативно принять меры по его локализации и выявить причины и ответственных лиц, которые допустили такое развитие событий", - заявил Цыбульский, которого цитирует пресс-служба.

"Заболеваемость коронавирусом в Северодвинске на сегодняшний день почти на 47% выше, чем в среднем по региону. Следовательно, речь идет уже не об отдельных случаях заболевания, а о возникновении серьезного очага инфекции", - сказал руководитель управления Роспотребнадзора по Архангельской области Роман Бузинов.

В сообщении говорится, что ФМБА России предложено развернуть в Северодвинске 200 дополнительных инфекционных коек, организовать лабораторию, чтобы проводить исследования на COVID-19 более оперативно.

В мае региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что на находящихся в Северодвинске АО "Севмаш" и центре судоремонта "Звездочка" зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. В ОСК заявили о контроле за ситуацией с заболеваемостью.

"Севмаш" - одно из крупнейших судостроительных предприятий России, которое создает стратегические подлодки и ведет ремонт крупных надводных кораблей.

АО "ЦС "Звездочка" - крупнейшее судоремонтное предприятие России с филиалами в бассейнах Баренцева, Белого, Черного, Азовского и Каспийского морей. Предприятие входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация".

24 апреля в ОСК "Интерфаксу" заявили, что рассчитывает выполнить программу сдачи военным кораблей и подлодок, несмотря на коронавирус.

В Минобороны РФ ранее заявили, что Военно-морской флот в 2020 году получит четыре атомных и одну дизельную подлодки, а также четыре корабля с крылатыми ракетами "Калибр".