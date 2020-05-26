Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:01Заразились
на 26.05В России 362 342+8 915В мире 5 495 061+87 448

Сотрудник "Звездочки" с коронавирусом умер в Северодвинске

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Северодвинске (Архангельская область) зафиксирована первая гибель сотрудника предприятия оборонного комплекса с COVID-19 - скончался работник центра судоремонта "Звездочка", сообщил "Интерфаксу" руководитель межрегионального управления №58 ФМБА России (обслуживает предприятия Северодвинска) Алексей Некрасов во вторник.

Как говорится в ответе управления ФМБА на запрос "Интерфакса", сейчас под медицинским наблюдением и на лечении по коронавирусу находятся 34 сотрудника "Звездочки". Всего с начала эпидемии на предприятии выявили 37 случаев инфекции.

Пандемия коронавируса

Большинство заболевших на оборонных предприятиях города приходятся на АО "Севмаш". Так, за весь период положительный результат теста на коронавирус получен у 299 работников "Севмаша". Сейчас под наблюдением и на лечении находятся 297 сотрудников.

Из ответа управления следует, что пик заболеваемости на предприятиях пришелся на май: с 8 мая выявлено 284 работника "Севмаша" и 30 сотрудников "Звездочки" с COVID-19.

Как сообщалось, с 23 мая на градообразующих предприятиях Северодвинска было выявлено 223 случая коронавируса.

Пресс-служба правительства Поморья сообщала об очаге инфекции в Северодвинске. Подавляющее большинство заболевших - сотрудники предприятий оборонной промышленности. Заболеваемость коронавирусом в Северодвинске почти на 47% выше, чем в среднем по региону.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала эпидемии в Архангельской области выявлено 1 315 случаев коронавируса.

"Севмаш" - одно из крупнейших судостроительных предприятий России, которое создает стратегические подлодки и ведет ремонт крупных надводных кораблей. АО "ЦС "Звездочка" - крупнейшее судоремонтное предприятие России с филиалами в бассейнах Баренцева, Белого, Черного, Азовского и Каспийского морей. Предприятие входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация".

коронавирус Северодвинск Звездочка

Новости по теме

Новости

К концу июня военные построят в Дагестане еще три медцентра для борьбы с COVID-19

Пандемия коронавируса

Шойгу заявил, что боеспособность российской армии не пострадала из-за COVID-19

Ситуация с COVID-19 в Дагестане начала стабилизироваться, но остается сложной

Ситуация с COVID-19 в Дагестане начала стабилизироваться, но остается сложной

Пожар в цыганском поселке в Самарской области удалось потушить

Пожар в цыганском поселке в Самарской области удалось потушить

Брюн заявил о росте смертности в России в сравнении с прошлым годом

Брюн заявил о росте смертности в России в сравнении с прошлым годом

Личные данные оформлявших цифровые пропуска в Подмосковье удалят на этой неделе

Карантин создал в России новую категорию онлайн-покупателей

Карантин создал в России новую категорию онлайн-покупателей

РФ стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в апреле

РФ стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в апреле

Рестораны и кафе открылись для посетителей в Сахалинской области

Пандемия коронавируса

Опрос выявил, что 15% россиян не соблюдают режим самоизоляции

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');