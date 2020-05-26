Сотрудник "Звездочки" с коронавирусом умер в Северодвинске

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Северодвинске (Архангельская область) зафиксирована первая гибель сотрудника предприятия оборонного комплекса с COVID-19 - скончался работник центра судоремонта "Звездочка", сообщил "Интерфаксу" руководитель межрегионального управления №58 ФМБА России (обслуживает предприятия Северодвинска) Алексей Некрасов во вторник.

Как говорится в ответе управления ФМБА на запрос "Интерфакса", сейчас под медицинским наблюдением и на лечении по коронавирусу находятся 34 сотрудника "Звездочки". Всего с начала эпидемии на предприятии выявили 37 случаев инфекции.

Большинство заболевших на оборонных предприятиях города приходятся на АО "Севмаш". Так, за весь период положительный результат теста на коронавирус получен у 299 работников "Севмаша". Сейчас под наблюдением и на лечении находятся 297 сотрудников.

Из ответа управления следует, что пик заболеваемости на предприятиях пришелся на май: с 8 мая выявлено 284 работника "Севмаша" и 30 сотрудников "Звездочки" с COVID-19.

Как сообщалось, с 23 мая на градообразующих предприятиях Северодвинска было выявлено 223 случая коронавируса.

Пресс-служба правительства Поморья сообщала об очаге инфекции в Северодвинске. Подавляющее большинство заболевших - сотрудники предприятий оборонной промышленности. Заболеваемость коронавирусом в Северодвинске почти на 47% выше, чем в среднем по региону.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала эпидемии в Архангельской области выявлено 1 315 случаев коронавируса.

"Севмаш" - одно из крупнейших судостроительных предприятий России, которое создает стратегические подлодки и ведет ремонт крупных надводных кораблей. АО "ЦС "Звездочка" - крупнейшее судоремонтное предприятие России с филиалами в бассейнах Баренцева, Белого, Черного, Азовского и Каспийского морей. Предприятие входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация".