Крымские медики пожаловались на несправедливую оплату лечения коронавирусных больных

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Работники одной из подстанций скорой медицинской помощи Крыма записали видеообращение к главе республики Сергею Аксенову с жалобой на выплату надбавок за работу с зараженными коронавирусом.

Представитель подстанции зачитал обращение, обратив внимание, что ни он, ни его коллеги не получили ни региональных, ни президентских выплат. Хотя они положены, отметил он, всем работникам скорой помощи, "работающим с лицами группы риска - это пневмония и температура".

Медик попросил Аксенова пересмотреть постановление, касающееся скорой помощи. По его мнению, выплаты должны получить все работники, включая диспетчеров.

Директор республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко пояснил "Интерфаксу", что все, кому выплаты положены по действующим постановлениям, их получили, но чувство несправедливости подчиненных он понимает.

"У людей вызывает чувство несправедливости то, что выплаты медработникам полагаются только тем, кто работал с COVID-больными, и группа риска - это те, кто брал мазки, тесты и все остальное... Ведь все первичное звено, по сути, является группой риска, потому что когда медик едет на выход, он не знает, на что именно он едет", - сказал Олефиренко.

Первое обращение работников скорой помощи, которые пожаловались на отсутствие доплат за работу с зараженными коронавирусом, появилось в Крыму в начале мая. По этому факту было проведено служебное расследование. По его результатам чиновники признали ошибки: медики получали деньги из расчета фактического времени контактирования с зараженным, а не за полностью отработанную ставку, как положено.

Позже появились сообщения об аналогичных проблемах в других городах Крыма. Сотрудники Следственного комитета начали проверки.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей была введена 3 апреля и закончилась 17 мая. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 340 человек, девять пациентов умерли.