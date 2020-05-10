В Крыму начали расследование по доплатам медикам за работу с больными COVID-19

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование из-за опубликованного в соцсетях видеообращения работников скорой помощи Керчи, которые не получили обещанные выплаты за работу с зараженными коронавирусом.

"Давайте в деталях разберемся. По Керчи - назначьте служебное расследование в отношении руководителя станции скорой помощи центра медицины катастроф. Почему было допущено публичное обращение? Это значит, что руководитель там, извините, ни черта не делает", - сказал он на заседании регионального оперштаба по COVID-19 в воскресенье.

По его словам, необходимо выяснить, как отреагировал на возмущение сотрудников руководитель станции и к кому он обратился с этой проблемой.

Глава Крыма считает, что тех, кто проигнорировал обращение, нужно "очень жестко" наказать, вплоть до увольнения по статье об утрате доверия.

Если некорректный расчет федеральных и региональных доплат медикам подтвердится, нормы и подходы будут пересмотрены, пообещал Аксенов.

Вице-премьер Крыма Елена Романовская доложила, что в Керчь уже выехал министр здравоохранения республики и глава регионального центра медицины катастроф.

Видеообращение работников скорой помощи из Керчи опубликовал в фейсбуке муниципальный депутат Константин Ерманов 8 мая. По словам медиков, из 324 работников городской станции доплаты получили только 15 человек, причем "странным способом". Парламентарий со ссылкой на данные своих источников сообщил, что такая ситуация сложилась во всем Крыму.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности, обязательная самоизоляция для всех жителей была введена 3 апреля и продлена до 11 мая.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 193 человек, два пациента умерли.