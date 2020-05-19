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Путин обвинил правительство в нечетких формулировках о COVID-доплатах врачам

Путин обвинил правительство в нечетких формулировках о COVID-доплатах врачам
Фото: АР/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Медики уже получили бы в полном объеме надбавки за работу с коронавирусными больными, если бы правительство четко и понятно прописало принципы их начисления и доведения до получателей, заявил президент Владимир Путин. Он посоветовал не перекладывать ответственность за сбой на губернаторов и главврачей.

Пандемия коронавируса

"Вопросы всегда есть ко всем. Но если бы в постановлении правительства изначально были прописаны ясные, понятные, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, то тогда было бы меньше вопросов к этим главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам тоже. И не надо было бы поправлять тогда это постановление правительства", - сказал глава государства.

Так он отреагировал на слова министра здравоохранения Михаила Мурашко на совещании, на котором обсуждался в том числе вопрос о поддержке врачей. Организовать такие выплаты работающим с COVID-19 медикам Путин поручил еще в начале апреля. В мае оказалось, что часть денег до медиков и водителей скорых не дошла, а некоторые получили очень маленькие суммы за часы и минуты непосредственного контакта с зараженными.

Глава Минздрава рассказал президенту, что в ряде регионов его ведомство контролировало начисление выплат в ручном режиме. "Поэтому к губернаторам и главным врачам у нас всё-таки возникали вопросы по быстрому и точному доведению средств непосредственно до работников", - добавил он.

По словам Мурашко, на сегодняшний день перечисление выплат за апрель завершается. Путин ответил, что хорошо, что это сделано, но "не нужно ни на кого ничего перекладывать".

Правительству, Минздраву, Минтруда и руководству регионов президент поручил наладить мониторинг за начислением этих выплат. Он потребовал, чтобы было абсолютно "прозрачно и понятно, кому, за что идут деньги".

По словам Путина, еще в марте для медиков были предусмотрены стимулирующие выплаты, которые будут действовать до конца года и рассчитываться в зависимости от объема работы. На эти цели выделено 10,2 млрд рублей из федерального бюджета.

15 апреля было принято решение о президентских доплатах медикам, работающим с коронавирусными больными, на апрель-июнь. Для этого из федерального бюджета регионам было перечислено еще 41,8 млрд рублей. 8 апреля президент назвал конкретные суммы ежемесячных доплат - по 80 000 рублей в месяц врачам, по 50 000 рублей - среднему медперсоналу больниц и врачам скорой помощи, по 25 000 рублей младшему медперсоналу и водителям скорой помощи.

"Из общей суммы, направленной на все указанные выплаты и доплаты, это 52 млрд рублей в целом, в субъекты поступило 50,1 млрд. Это практически все средства. Как договаривались, должны были сохраняться и региональные выплаты и надбавки, завершиться выплаты должны были до 15 мая", - уточнил президент.

Однако, отметил он, деньги "получили не все, но за последние два дня ситуация менялась в нужном, правильном направлении".

11 мая Путин обратил внимание на совещании, что эти выплаты задерживались. 13 мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что из выделенных регионам 27 млрд рублей апрельских выплат до медиков дошли только 4,5 млрд.

15 мая президент раскритиковал чиновников за "бюрократическую канитель" и подсчет часов и минут работы с коронавирусом. Он тогда напомнил, что назвал суммы ежемесячных надбавок и предлагал платить за факт работы с зараженными, а не считать часы и минуты. После этого соответствующее постановление правительства было скорректировано.

Хроника коронавируса. Май.

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Число жертв коронавируса в мире превысило 318 тысяч человек. Излечились более 1,86 миллиона человек.
Михаил Мурашко Владимир Путин правительство Минздрав коронавирус

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