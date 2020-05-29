Приморским медикам не выплатили 3 млн рублей за работу с COVID-пациентами

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Медицинские работники в двух больницах Приморья своевременно не получили положенные им региональные выплаты за работу с зараженными коронавирусом, сообщается на сайте прокуратуры региона.

"Установлено, что двумя учреждениями здравоохранения, расположенными в городе Спасска-Дальний и в Ханкайском районе, несвоевременно приняты меры, направленные на предоставление региональных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за апрель - первую половину мая на общую сумму около 3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Прокуратура потребовала устранить нарушения законодательства, выплаты медицинским работникам начались.

Прокуратура также инициировала вопрос о привлечении виновников к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок зарплаты, других выплат).

Согласно требованию президента РФ Владимира Путина, выплаты врачам, работающим с коронавирусными пациентами, составляют 80 000 рублей в месяц, среднему медперсоналу больниц и врачам скорой помощи - по 50 000 рублей, по 25 000 рублей - младшему медперсоналу и водителям скорой помощи.