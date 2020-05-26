В Приморье суточный прирост выздоровевших от COVID-19 вдвое превысил число заболевших

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Впервые в Приморье за сутки число выздоровевших от COVID-19 вдвое превысило число заболевших, сообщила пресс-служба правительства края.

"Количество выздоровевших за сутки впервые превысило количество заболевших - причем более чем в два раза, составив 89 человек", - говорится в сообщении. Всего за время эпидемии выздоровели 706 пациентов.

За минувшие сутки в регионе было выявлено 40 случаев заражения коронавирусом. Прирост за сутки составил 2,3%. Общее число заболевших достигло 1735 человек.

Новые данные по числу умерших от COVID-19 в Приморье пресс-служба пока не приводит. По состоянию на 25 мая в регионе было зарегистрировано 15 смертей от коронавируса.