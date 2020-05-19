Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Указ президента РФ о назначении первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя российского правительства утратил силу, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин подписал указ о возвращении Михаилу Мишустину полномочий премьера.

30 апреля Мишустин объявил, что у него обнаружен коронавирус. Он ушел на самоизоляцию, позднее сообщалось, что премьер продолжает лечение в клинике.

Глава кабмина находился на связи с членами правительства по телефонной и видеосвязи.

В связи с болезнью Мишустина обязанности главы правительства указом президента были возложены на Белоусова.