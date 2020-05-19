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Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства

Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Указ президента РФ о назначении первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя российского правительства утратил силу, сообщает пресс-служба Кремля.

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Владимир Путин подписал указ о возвращении Михаилу Мишустину полномочий премьера.

30 апреля Мишустин объявил, что у него обнаружен коронавирус. Он ушел на самоизоляцию, позднее сообщалось, что премьер продолжает лечение в клинике.

Глава кабмина находился на связи с членами правительства по телефонной и видеосвязи.

В связи с болезнью Мишустина обязанности главы правительства указом президента были возложены на Белоусова.

Россия Михаил Мишустин Андрей Белоусов

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