Прокуроры проверят сообщения о плохом уходе за онкобольным в частном хосписе

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Красногорске прокуроры проверят сообщения о возможно плохом уходе за онкобольным постояльцем частного хосписа, сообщила представитель Мособлпрокуратуры Марина Каурова.

По ее словам, из публикаций следует, что больной не был обеспечен должным уходом и питанием и его состояниек ухудшилось.

О ситуации ранее сообщила Baza. По сведениям журналистов, родные больного с раком четвертой стадии пожаловались на хоспис в полицию. Они считают, что их родственника морили голодом, кнопку вызова сестры у него отключили и что на третий день пребывания в хосписе у него образовались пролежни.