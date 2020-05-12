Арестован организатор хосписа в Красногорске, где сгорели 11 человек

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Суд в Подмосковье арестовал на два месяца Дмитрия Новикова - арендатора коттеджа, в котором в пожаре погибли пациенты частного пансионата, сообщила "Интерфаксу" представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

Ранее она сообщила агентству, что следствие предъявило Новикову обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам Врадий, на допросе обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

В ночь на понедельник в пансионате "Второй дом" в Красногорске, который использовался как хоспис, произошел пожар. В огне погибли девять человек в возрасте от 66 до 90 лет, в больницу попали девять постояльцев, шестеро из них находились в реанимации. Позднее еще двое пострадавших умерли от полученных ожогов. Всего на момент пожара в здании находились 29 человек.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержан организатор пансионата Новиков. Как установили следователи, он арендовал загородный дом, чтобы использовать его для проживания пожилых людей из расчета 1000-1200 рублей в сутки.

В СК считают, что пожар начался из-за неисправной электропроводки.

Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что в хосписе не было противопожарной сигнализации и прямой связи с пультом МЧС. Кроме этого, по его словам, в здании не было путей эвакуации для маломобильных пациентов, что является грубым нарушением требований, предъявляемым к таким заведениям.