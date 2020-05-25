Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:14Заразились
на 25.05В России 353 427+8 946В мире 5 407 613+97 251

Правозащитники создали карту респираторных заболеваний в колониях и СИЗО России

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российские правозащитные организации и адвокаты составили карту респираторных заболеваний в СИЗО и колониях страны, по мнению создателей проекта "Серая зона", такая карта дает возможность прогнозировать течение второй волны коронавируса, пишет в понедельник "Коммерсантъ".

Директор фонда "Общественный вердикт" Наталья Таубина рассказала изданию, что идея собрать данные о заболеваниях в местах лишения свободы у правозащитников возникла вскоре после начала пандемии коронавируса. "С адвокатами начали связываться родственники заключенных и сообщать о возможных заражениях. А в официальной статистике по COVID-19 случаи заболеваний в исправительных учреждениях никак отдельно не выделяются, хотя все, кто находятся там,— в зоне особого риска, и сотрудники, и осужденные", - пояснила Таубина.

Пандемия коронавируса

Создателями карты стали правозащитные организации из нескольких регионов РФ - Московская Хельсинкская группа, "Гражданский контроль", Центр содействия международной защите, "Общественный вердикт" и Уральская правозащитная группа. В работе над проектом также приняли участие адвокаты Вера Гончарова, Ирина Бирюкова, Каринна Москаленко, Мария Серновец и юрист Яна Гельмель.

Кроме официальных сообщений от Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), "Серая зона" также публикует информацию, полученную от заключенных и их родственников. Авторы проекта также изучают сообщения СМИ о ситуации в местах лишения свободы. По каждому неподтвержденному случаю заболевания правозащитники направляют запросы в региональные управления ФСИН или прокуратуру с требованием проверить информацию и обеспечить безопасность заключенных и сотрудников исправительных учреждений.

Практика полной закрытости ФСИН от общества недопустима - правозащитники

Родственники арестантов также могут и сами запросить информацию, для этого на сайте "Серой зоны" есть образцы запросов, поясняет Таубина. "Сложившаяся практика информационной блокады и полной закрытости учреждений ФСИН от общества, особенно во время эпидемии, недопустима и должна быть прекращена", - подчеркивается в заявлении на сайте проекта.

Последние официальные данные от ФСИН по ситуации с коронавирусом были опубликованы 14 мая. "Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-2019 среди сотрудников и работников ведомства составляет 617 случаев, среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных - 145 случаев", - говорилось в сообщении пресс-бюро ведомства, поступившем в "Интерфакс".

В среднем создатели "Серой зоны" каждый день получают сообщения о возможных случаях инфицирования в пяти учреждениях ФСИН. Информация публикуется на сайте только после ее подтверждения из нескольких источников, подчеркивают правозащитники.

Руководитель Уральской правозащитной группы Николай Щур полагает, что карта респираторных заболеваний дает возможность прогнозировать течение второй волны вируса. "Знание о том, где именно есть проблемы с медицинской службой, важно для принятия взвешенных решений в дальнейшем", - пояснил он.

Серая зона Наталья Таубина Общественный вердикт ФСИН Николай Щур Уральская правозащитная группа Коронавирус

Новости по теме

Новости

"Аэрофлот" решил начать восстанавливать перевозки с июня

"Аэрофлот" решил начать восстанавливать перевозки с июня
Пандемия коронавируса

Коэффициент распространения коронавируса в РФ поднялся до порогового значения 1,0

Коэффициент распространения коронавируса в РФ поднялся до порогового значения 1,0
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 8946 новых заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено 8946 новых заболевших коронавирусом
Экономический кризис

Ритейлеры значительно сократили число точек продаж в опустевших торговых центрах

Ритейлеры значительно сократили число точек продаж в опустевших торговых центрах

Больше 10 тысяч бизнесменов с начала года пожаловались на несправедливое уголовное преследование

Больше 10 тысяч бизнесменов с начала года пожаловались на несправедливое уголовное преследование

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 мая

Глава Тувы сообщил о своей госпитализации

Глава Тувы сообщил о своей госпитализации

Глава Роспотребнадзора спрогнозировала рост смертности от коронавируса

Пожар произошел в больнице в Приморье

Больше половины регионов РФ смогут снимать вирусные ограничения завтра

Больше половины регионов РФ смогут снимать вирусные ограничения завтра
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');