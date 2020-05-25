Правозащитники создали карту респираторных заболеваний в колониях и СИЗО России

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российские правозащитные организации и адвокаты составили карту респираторных заболеваний в СИЗО и колониях страны, по мнению создателей проекта "Серая зона", такая карта дает возможность прогнозировать течение второй волны коронавируса, пишет в понедельник "Коммерсантъ".

Директор фонда "Общественный вердикт" Наталья Таубина рассказала изданию, что идея собрать данные о заболеваниях в местах лишения свободы у правозащитников возникла вскоре после начала пандемии коронавируса. "С адвокатами начали связываться родственники заключенных и сообщать о возможных заражениях. А в официальной статистике по COVID-19 случаи заболеваний в исправительных учреждениях никак отдельно не выделяются, хотя все, кто находятся там,— в зоне особого риска, и сотрудники, и осужденные", - пояснила Таубина.

Создателями карты стали правозащитные организации из нескольких регионов РФ - Московская Хельсинкская группа, "Гражданский контроль", Центр содействия международной защите, "Общественный вердикт" и Уральская правозащитная группа. В работе над проектом также приняли участие адвокаты Вера Гончарова, Ирина Бирюкова, Каринна Москаленко, Мария Серновец и юрист Яна Гельмель.

Кроме официальных сообщений от Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), "Серая зона" также публикует информацию, полученную от заключенных и их родственников. Авторы проекта также изучают сообщения СМИ о ситуации в местах лишения свободы. По каждому неподтвержденному случаю заболевания правозащитники направляют запросы в региональные управления ФСИН или прокуратуру с требованием проверить информацию и обеспечить безопасность заключенных и сотрудников исправительных учреждений.

Практика полной закрытости ФСИН от общества недопустима - правозащитники

Родственники арестантов также могут и сами запросить информацию, для этого на сайте "Серой зоны" есть образцы запросов, поясняет Таубина. "Сложившаяся практика информационной блокады и полной закрытости учреждений ФСИН от общества, особенно во время эпидемии, недопустима и должна быть прекращена", - подчеркивается в заявлении на сайте проекта.

Последние официальные данные от ФСИН по ситуации с коронавирусом были опубликованы 14 мая. "Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-2019 среди сотрудников и работников ведомства составляет 617 случаев, среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных - 145 случаев", - говорилось в сообщении пресс-бюро ведомства, поступившем в "Интерфакс".

В среднем создатели "Серой зоны" каждый день получают сообщения о возможных случаях инфицирования в пяти учреждениях ФСИН. Информация публикуется на сайте только после ее подтверждения из нескольких источников, подчеркивают правозащитники.

Руководитель Уральской правозащитной группы Николай Щур полагает, что карта респираторных заболеваний дает возможность прогнозировать течение второй волны вируса. "Знание о том, где именно есть проблемы с медицинской службой, важно для принятия взвешенных решений в дальнейшем", - пояснил он.