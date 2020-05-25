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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:48Заразились
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ФСИН подтвердила три случая подозрения на COVID-19 у арестантов в "Лефортово"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В московском СИЗО "Лефортово" выявлены три случая подозрения на заражение коронавирусом у заключенных, у них взяли пробы на анализ, сообщила пресс-служба ФСИН. Имена этих арестантов там не назвали.

Пандемия коронавируса

У всех троих заболевание протекает в легкой форме, врачи медчасти оценивюат их состояние как удовлетворительное. Заболевшие находятся под постоянным наблюдением врачей. Тех, кто контактировал с заболевшими, изолировали и будут тестировать.

В СИЗО проводят дезинфекцию, кварцевание и проветривание всех помещений, добавили в пресс-службе.

Информированный источник "Интерфакса" сообщил, что источником инфекции мог стать адвокат одного из обвиняемых. Этого заключенного вывозили в суд, в суде он контактировал с защитником.

Накануне член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщила, что в "Лефортово" изолировали трех предпринимателей, у которых подозрение на коронавирус. "По словам ответственного сотрудника, сейчас в "Лефортово" находится три человека с подозрением на коронавирус - Зиявудин Магомедов, Дмитрий Михальченко и Андрей Каминов. Тест им сделали 18 мая, и до сих пор нет результатов. У одного из них первый тест показал положительный результат, но ждут второго", - сообщила Литвинович.

Михальченко - один из крупнейших бизнесменов Санкт-Петербурга, ранее занимал пост гендиректора ООО "Феникс", оператора порта Бронка под Петербургом.

Вместе с Каминовым они обвиняются в создании преступного сообщества в рамках дела о хищениях бюджетных средств при строительстве дома приемов в резиденции президента в Ново-Огареве.

Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов содержится в СИЗО с марта 2018 года по обвинению в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате.

О заражении Магомедова на прошлой неделе сообщила член ОНК Москвы Ева Меркачева.

Симптомы коронавирусной инфекции обнаружились и у фигуранта "дела Ивана Голунова", бывшего полицейского Максима Уметбаева, заявил адвокат его подельника.

Хроника 09 января – 25 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Ева Меркачева Иван Голунов Максим Уметбаев Лефортово ФСИН Зиявуддин Магомедов коронавирус Марина Литвинович

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