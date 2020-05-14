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Более 600 сотрудников ФСИН и 145 заключенных заражены COVID-19

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Количество заболевших сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) составляет более 600 случаев, также заражены инфекцией 145 заключенных колоний и следственных изоляторов, сообщили в пресс-бюро ведомства.

"Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-2019 среди сотрудников и работников ведомства составляет 617 случаев, среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных - 145 случаев", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в четверг в "Интерфакс".

При этом, отметили в ведомстве, выздоровели 208 сотрудников и 29 человек из числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

По данным ведомства, по состоянию на 13 мая, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы (УИС) проведено более 35 тыс. лабораторных тестов на коронавирус, из них около 14 тыс. проведено в лабораториях УИС.

"Медико-санитарные части работают в круглосуточном режиме, все они обеспечены необходимым запасом лекарственных препаратов. Медработники увеличили количество покамерных обходов и осмотров. При первых появлениях респираторного заболевания у подозреваемых, обвиняемых и осужденных в обязательном порядке проводятся лабораторные исследования на коронавирус", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве добавили, что на всех объектах УИС проводятся дополнительные дезинфекции с применением современных бактерицидных средств и облучателей.

ФСИН коронавирус

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